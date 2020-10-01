Toyota Land Cruiser получит спортверсию GR

Похоже, что японский автопроизводитель намерен выпустить спортивные версии GR всех своих моделей. В частности, ее получит даже пикап Toyota Hilux. При этом автомобиль оснастят 3,3-литровым турбодизельным мотором V6.
Но помимо Hilux, Supra, GT86 и Yaris версию GR получит и новое поколение Land Cruiser. В разговоре с австралийским изданием Carsales представитель Toyota Australia заявил:
«Нет причин, по которым Land Cruiser или Hilux не могут иметь версии GR... и мы уже зарегистрировали товарный знак».
Спортивный Toyota Land Cruiser GR должен пользоваться высоким спросом, так как станет прекрасной альтернативой более дорогим внедорожникам премиального сегмента. Оснащать его могут разработанным компанией Lexus 4-литровым бензиновым битурбированным двигателем V8 мощностью 272 лошадиные силы и 650 Нм.
Также версии GR могут появиться у седана Corolla и внедорожника Fortuner.
- Самая дорогая версия внедорожника Land Cruiser недавно обновилась.
Фото: Toyota