Toyota Land Cruiser получит спортверсию GR — журнал За рулем

Toyota Land Cruiser получит спортверсию GR

На внедорожник могут поставить 272-сильный двигатель V8 от Lexus.

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Похоже, что японский автопроизводитель намерен выпустить спортивные версии GR всех своих моделей. В частности, ее получит даже пикап Toyota Hilux. При этом автомобиль оснастят 3,3-литровым турбодизельным мотором V6.

Но помимо Hilux, Supra, GT86 и Yaris версию GR получит и новое поколение Land Cruiser. В разговоре с австралийским изданием Carsales представитель Toyota Australia заявил:

«Нет причин, по которым Land Cruiser или Hilux не могут иметь версии GR... и мы уже зарегистрировали товарный знак».


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Спортивный Toyota Land Cruiser GR должен пользоваться высоким спросом, так как станет прекрасной альтернативой более дорогим внедорожникам премиального сегмента. Оснащать его могут разработанным компанией Lexus 4-литровым бензиновым битурбированным двигателем V8 мощностью 272 лошадиные силы и 650 Нм.

Также версии GR могут появиться у седана Corolla и внедорожника Fortuner.

  • Самая дорогая версия внедорожника Land Cruiser недавно обновилась.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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