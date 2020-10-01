Toyota Land Cruiser получит спортверсию GR

На внедорожник могут поставить 272-сильный двигатель V8 от Lexus.

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Похоже, что японский автопроизводитель намерен выпустить спортивные версии GR всех своих моделей. В частности, ее получит даже пикап Toyota Hilux. При этом автомобиль оснастят 3,3-литровым турбодизельным мотором V6.

Но помимо Hilux, Supra, GT86 и Yaris версию GR получит и новое поколение Land Cruiser. В разговоре с австралийским изданием Carsales представитель Toyota Australia заявил:

«Нет причин, по которым L and C ruiser или Hilux не могут иметь версии GR... и мы уже зарегистрировали товарный знак».

Спортивный Toyota Land Cruiser GR должен пользоваться высоким спросом, так как станет прекрасной альтернативой более дорогим внедорожникам премиального сегмента. Оснащать его могут разработанным компанией Lexus 4-литровым бензиновым битурбированным двигателем V8 мощностью 272 лошадиные силы и 650 Нм.

Также версии GR могут появиться у седана Corolla и внедорожника Fortuner.

Самая дорогая версия внедорожника Land Cruiser недавно обновилась.

Фото: Toyota