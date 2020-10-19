Дешевый (относительно) Aston Martin? Есть одна модель!

Ее купило так мало людей, что она станет коллекционной редкостью.

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Многие хотели бы приобрести Aston Martin ограниченного тиража, но мало кому это по карману. Машины Aston Martin, как правило, очень дороги и непригодны для ежедневного использования семейными людьми. К счастью, у компании есть модель, которая соответствует большинству критериев Aston Martin: высокое качество сборки, механическая коробка передач и маленький салон. Не хватает только мощного мотора. Это Aston Martin Cygnet.

В начале 2010-х годов Европейский союз начал вводить новые правила, касающиеся экономии топлива и чистоты выхлопа, которые требовали от автопроизводителей соответствия их модельных рядов определенным критериям. Для крупных производителей, в продуктовых линейках которых всегда были малолитражки, это не стало проблемой. Но для производителей суперкаров, таких как Aston Martin, это оказалось серьезной угрозой и могло привести к закрытию компаний. Чтобы избежать штрафов, Aston Martin объединилась с Toyota, чтобы сделать на базе городского малолитражного автомобиля iQ собственную модель — Aston Martin Cygnet, название которой переводится как «Лебедь».

Первоначально Aston Martin планировала продавать 4000 Сигнетов в год. Но за два года (с 2011 по 2013 год) компания смогла продать всего 300 машин, которые при этом стали объектом для шуток.

Сегодня Cygnet — часть автомобильной истории и возможность владеть моделью Aston Martin, которая, по сути, стала машиной, выпущенной ограниченным тиражом. Пусть и вынужденно. То есть у модели есть все шансы стать коллекционной.

Коллекционные спорткары Aston Martin могут стоить более 50 млн рублей, как, например, этот экземпляр.

Фото: Aston Martin