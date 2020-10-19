Geely Tugella: известна дата старта в России

В теории — очень крепкий конкурент для Renault Arkana и Haval F7x.

Материалы по теме Новый купе-кроссовер Geely в России получит имя Tugella

Представительство бренда Geely в России объявило дату начала приема заказов на купе-кроссовер Tugella — дилеры начнут формировать список клиентов 16 ноября.

Цены и комплектации будут разглашены ближе к этому сроку, но многие подробности известны уже сейчас. Модель Tugella позиционируется как флагманская в российской линейке марки.

Как известно, Tugella базируется на модульной платформе CMA, разработанной в сотрудничестве с Volvo под модели разных классов с различными силовыми установками, включая гибридные и электрические.

Китайский купе-кроссовер будет играть на одном поле с Renault Arkana: длина машины составляет 4605, база — 2700 мм (у «француза» — 4545 и 2721 мм); колесные диски имеют размер 19" или 20" (у Арканы — лишь 17") в зависимости от комплектации.

Но есть и еще один сильный конкурент — производящийся в России Haval F7x, который чуть длиннее (4615 мм) и просторнее по базе (2725 мм), а колесные диски у него — от 17 до 19".

Объем багажника Geely Tugella — 326 / 1077 литров. Снаряженная масса — 1815 кг.

Официальный пресс-релиз не указывает отдачу двухлитрового турбомотора, работающего в паре с 8-ступенчатой АКП Aisin, но из российского ОТТС новинки следует, что он будет предложен в двух вариантах — 177 или 238 л.с.

Фото: Geely