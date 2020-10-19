Новый дефект Lada Vesta: облезает кнопка «SOS»

Покрытие на клавише блока освещения салона, которая используется реже всего, оказалось некачественным.

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Странный дефект обнаруживается на некоторых автомобилях семейства Lada Vesta. Их владельцы публикуют в интернете фотографии, на которых изображен блок освещения салона с облупившейся краской на клавише SOS системы ЭРА-ГЛОНАСС.

На данный момент известно о трех подобных случаях: первый зафиксирован в 2018 году, второй — в феврале 2020-го, и третий — совсем недавно, 17 октября 2020 года. Фото всех трех публикует ресурс Dr1ver. При обращении автовладельцев к дилеру ситуация в каждый раз развивалась по-разному.

В первом случае дилер после консультации с АВТОВАЗом поменял блок освещения по гарантии. Во втором дилер отказал клиенту в гарантийной замене, пообещал прислать официальное письмо, но адресат его так и не получил.

В третьем случае также последовал отказ в замене, и более того, на официальном СТО даже не сделали пометку в сервисной карте. Администрация группы Lada в соцсети ВКонтакте, узнав об этом, рекомендовала вернуться к дилеру, внести отметку, а при отказе звонить в клиентскую службу (8 (800) 700-52-32), а также написать претензию в двух экземплярах на имя руководителя дилерского центра.

Владелец в ответном комментарии сетует на то, что производитель вместо устранения дефекта делает все для того, чтобы клиент «махнул рукой и ездил дальше». Судя по всему, производитель над устранением проблемы, имеющей системный характер, не работает. На момент публикации заметки никаких комментариев от АВТОВАЗа по этому поводу не поступало.

В конце сентября владельцы Lada Vesta выявили другой дефект — перетирание топливного шланга, в результате чего один автомобиль сгорел. Этот случай также не был официально прокомментирован.

Фото: АВТОВАЗ