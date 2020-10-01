Автодом с выдвижной спальней: лягут трое!

Он получился из микроавтобуса Hyundai H100.

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Hyundai H100 — это коммерческий автомобиль со множеством конфигураций, и одна из них — автодом под названием Porest, которое состоит из слов Porter and rest (носильщик и отдых), подчеркивающих суть компактного дома на колесах.

Снаружи Porest — типичный автодом с немного заниженной посадкой. У него есть функции, подчеркивающие его характер путешественника, в том числе выдвижная палатка, увеличенная высота крыши и большие боковые зеркала, соответствующие длине автомобиля.

Несмотря на компактный размер, внутри есть все удобства для любителей туризма на колесах. К ним относятся сиденья, которые трансформируются в несколько конфигураций, кухня с микроволновой печью, раковиной и холодильником, санитарная комната с душем и туалетом и сенсорный экран, с помощью которого можно управлять освещением, обогревом, охлаждением, нагревом воды в баке и другими функциями.

В Hyundai Porest есть три места для сна. Обеденный стол складывается, открывая диван-кровать, а потолок над головой может опуститься, чтобы получилось еще одно спальное место вроде двухъярусной кровати. Третье спальное место выдвигается как ящичек в верхней задней части.

Пока Hyundai Porest предлагают только в Корее, но ожидается, что компактный автодом выйдет и на другие рынки.

Главное в любом кемпере — практичность и удобство, но кому-то важен и внешний вид. Этот автофургон — для самых притязательных.



Фото: Hyundai