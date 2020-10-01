ВАЗ-2108 Акула: это вам не «зубило»

250 сил, салон Porsche, «гильотинные» двери и совершенно космическая внешность.

Проект, о котором мы сегодня расскажем, уже известен многим любителям отечественного тюнинга. Это Лада 2108 АКУЛА, построенная в компании SCL Performance из Армавира. Первое, что бросается в глаза (но далеко не единственное, достойное внимания), — это внешность машины. За счет оригинальных кузовных панелей из стеклопластика облик автомобиля изменен почти до полной неузнаваемости.

Помимо этого полностью изменена подвеска, усилен кузов, на 6 сантиметров занижена крыша, установлены «гильотинные» двери в стиле Lamborghini и сиденья от Porsche 911. Двигатель ВАЗ-21083 подвергся тотальному ребилду и форсированию: теперь этот турбированный зверь выдает, по оценке владельца, около 250 л.с.

Проект стартовал довольно давно, около девяти лет назад, и сама постройка заняла примерно три года. Однако машина продолжает эволюционировать (из последних апгрейдов — смена подвески на спортивную «Автопродукт») и жить активной жизнью шоу-кара.

А Алексей Орленко из Ижевска построил не менее экстремальный проект на базе вазовской «классики».

Фото: Drive2, пользователь ingonyama

Видео: YouTube, канал Автомобильная Россия