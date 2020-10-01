VW обновил Arteon и поднял цену

Теперь автомобиль не будет выпускаться в кузове Shooting Brake (купеобразный универсал) и лишится спортверсии R. Впрочем, у нас они и не предлагались.

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Arteon — пожалуй, самая красивая модель Volkswagen, которая стала альтернативой классическому Пассату и оказалась более понятной, чем Passat CC.

Обновившись, Arteon стал дороже на 1000 долларов (примерно 77 тысяч рублей). Это произошло в США, а значит должно случиться и в России, когда автомобиль начнет продаваться на нашем рынке.

В Америке стоимость купеобразного лифтбека начинается от 36 995 долларов (примерно 2,85 млн рублей). Версия R-Line стоит 41 595 долларов (3,2 млн рублей), а ее полноприводная модификация — 43 395 долларов (3,34 млн рублей). В топовой версии автомобиль оценивается в 46 995 долларов (3,62 млн рублей). Напомним, что в России дорестайлинговый VW Arteon продается по цене от 2 639 000 (R—Line) до 2 999 000 рублей (R-Line Premium).

В США автомобиль оснащается 2-литровом турбированным бензиновым двигателем мощностью 268 (272) л.с. и 350 Нм крутящего момента и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также передним или полным приводом с блокировкой дифференциала XDS спереди и сзади.

В России автомобиль представлен только в переднеприводной версии с 2-литровым двигателем мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатым автоматом.

При обновлении Arteon получил цифровую приборную панель и новейшую информационно-развлекательную систему (MIB3) с 8-дюймовым экраном. Также в стандартную комплектацию входят датчик дождя, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, трехзонный автоматический климат-контроль и система бесключевого доступа в салон. Флагманская версия оснащается 700-ваттной аудиосистемой Harman Kardon с 12 динамиками, креслом водителя с функцией массажа, климат-контролем для задних пассажиров, вентиляцией передних сидений и задними сиденьями с подогревом, а также задней дверью с электроприводом.

На днях компания Volkswagen представила свой самый маленький кроссовер — Taos.

Фото: Volkswagen