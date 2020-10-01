Ford 1922 года подорожал на 14,5 миллионов рублей за один год

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В интернете появилось объявление о продаже автомобиля Ford Model T 1922 года выпуска. Машина находится в Самаре и нынешний владелец попросил за нее ни много ни мало 17 миллионов рублей. Ресурс Авто.ру, где размещено объявление, пишет, что это самый дорогой Форд на сайте.

Любопытно, что около года назад эта машина уже продавалась, но цена была гораздо скромнее — всего 2,5 миллиона рублей. Таким образом, раритетный автомобиль за год подорожал на 14,5 миллионов рублей.

Известно, что за свою жизнь этот 98-летний экземпляр сменил трех владельцев, а пробежал всего около 68 тысяч километров. Цвет — канонический для Model T черный. Минимальная цена на Model T в США 1910-20-х годов составляла 825 долларов.

Такой автомобиль был выставлен на продажу в Самаре (на фото — машина 1920 года, Ford Model T Touring), с 4-цилиндровым мотором (2,9 литра, 20 л.с.) и 3-ступенчатой МКП. Максимальная скорость — 72 км/ч

Отметим, что с 1908 по 1927 годы на заводах в США, Германии, Великобритании, Франции и Австралии было произведено более 15 миллионов экземпляров Ford Model T различных модификаций. А потому ценности на указанную в объявлении сумму ни один из уцелевших экземпляров, скорее всего, не имеет.

По собственным данным «За рулем», такая цена за автомобиль в Самаре назначена не для того, чтобы продать его, а в рекламных целях. Вместе с тем, на момент публикации заметки машина снята с продажи с пометкой «автомобиль продан».

А вот автомобилей ГАЗ-20 Победа-Родстер было создано всего несколько штук, и до наших дней не сохранился ни один. Но в Нижнем Новгороде построили потрясающую реплику такой машины.

Фото: Ford