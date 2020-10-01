Удлиненный Range Rover Evoque: скоростные тесты

В мае прототипы удлиненных Range Rover Evoque проходили испытания, а теперь для более детальной настройки машины направили в Нюрбургринг. По сравнению с обычным Evoques, у стрейч-варианта больше места между передней и задней осями и удлиненные задние двери. Это значительно увеличит пространство для ног сзади. Помимо того что автомобиль станет удобнее для семьи, он сохранит внешний вид своего более короткого собрата, хотя, возможно, с некоторыми незначительными изменениями, пишет издание carscoops.com.
В салоне ничего не должно измениться: передняя панель по-прежнему будет включать цифровую комбинацию приборов за рулевым колесом, информационно-развлекательную систему в виде планшета по центру и третий дисплей для регулировки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Премиум-материалы останутся частью предложения, хотя, возможно, у удлиненной версии появятся специальные опции.
В линейке моторов, похоже, изменений также не предвидится, будут те же, что и в стандартных Эвоках, то есть бензиновые, дизельные и подключаемые гибридные агрегаты.
Еще слишком рано говорить о доступности модели, особенно о том, будет ли она ограничена лишь китайским рынком или появится также в Европе и Америке. Узнать об этом больше мы сможем, лишь когда удлиненная версия дебютирует, а произойдет это либо в конце 2020 года, либо в следующем году.
- Тест-драйв кроссовера Range Rover Evoque второго поколения вы найдете здесь.
Фото: carscoops.com