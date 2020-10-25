В школу после апокалипсиса

Внедорожный школьный автобус Torsus Praetorian не боится ни сугробов, ни бродов, ни грязи — прогулять школу не получится.

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Это единственный специальный внедорожный автобус, на базе которого то и время появляются интересные проекты. На нем можно добраться практически куда угодно — он легкий и обладает хорошей проходимостью. Теперь Torsus Praetorian превратили в школьный автобус, добираться на котором до школы было бы для детей настоящим приключением.

В компании Torsus заявляют, что Praetorian School Bus «предназначен для самых сложных школьных маршрутов в мире».

Будем надеяться, что мир никогда не дойдет до такого апокалиптического состояния, чтобы в школу пришлось ездить на этом. Хотя в России немало деревень, из которых до школы на другом транспорте и не добраться.

Дорожный просвет автобуса составляет более 40 см, благодаря чему он может преодолевать броды глубиной более 60 см. Шасси на базе MAN имеет полный привод, а колеса крутит 6,9-литровый 6-цилиндровый дизельный мотор мощностью 240 лошадиных сил и 925 Нм.

Сиденья в салоне, которых насчитывается 35, покрыты полимерным защитным материалом, что делает их прочнее.

О стоимости новой модификации ничего не говорится, но когда речь заходит о хорошем образовании, деньги уже не имеют значения.

Об еще одной версии внедорожного автобуса Torsus вы можете узнать здесь.

Фото: Torsus