«Адский» троллейбус пугает горожан

Неожиданный памятник «рогатому» появился в Чите. Жители относятся к нему с опаской.

Скульптурное сооружение в микрорайоне Северный (Чита) начали устанавливать еще в начале октября, но прохожие его побаиваются. Над ним работает известный в Чите кузнец и сварщик Вячеслав Лёгенький. По задумке администрации, это будет памятник троллейбусу со счастливым билетом. Сооружение заказало читинское троллейбусное управление к своему 50-летию. На постамент перед входом в управление установили одну из списанных машин марки ЗиУ-9, выпущенную в начале 90-х годов и проработавшую на дорогах Читы более 20 лет.

Троллейбус на постаменте задуман «летящим» — у машины отрезали часть корпуса и приварили металлические прутья. Они по замыслу автора должны символизировать скорость и движение воздуха. А перед троллейбусом должен появиться металлический счастливый билет.

Пока же выглядит эта конструкция пугающе, и жители города уже прозвали троллейбус «адским», «параллелепипедом Малевича» и «памятником совку».

В соцсетях жители возмущаются, что у них городе «и так много визуального мусора, так власти решили еще добавить грусти».

Однако в горадминистрации поспешили успокоить читинцев, рассказав местному изданию ZAB.RU, что работы еще не завершены, и скоро троллейбус покрасят в золотой цвет с черным оттенком — это фирменный стиль Вячеслава Лёгенького.

Так что, возможно, когда скульптуру доведут до ума, читинцы еще и будут гордиться уникальным сооружением.

Памятники троллейбусу существуют в Москве, Туле, Саратове и других городах России, но все они выполнены в иной стилистке.

Жители Новокузнецка тоже были поражены появлением пластиковых детей перед пешеходными переходами. особенно странно выглядела девочка с цепью на шее. Но намерения властей были самые благие.



Фото: ВКонтакте/Регион-75 Чита