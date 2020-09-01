Водители особенно в ужасе от девочки с цепью на шее.

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Нынешним летом в Новокузнецке решили установить пластиковых детей около пешеходных переходов. Цель была следующая — водитель издалека не поймет, что это макет, снизит скорость — результат достигнут. Макеты появились на нерегулируемых пешеходных переходах улицы Кирова, проспекта Кузнецкстроевский, улицы Франкфурта и Сеченова. Фигурки детей оборудовали световозвращателями, чтобы сделать их заметными в темное время суток.

Макеты изготовили с одобрения администрации города, а их местоположение собирались периодически менять, чтобы они не стали привычным элементом инфраструктуры. Однако автомобилисты идею не оценили, более того, стали крушить пластиковых девочек и мальчиков или воровать. Известно, что идею раскритиковал блогер Илья Варламов, назвав ее «идиотской».

И вот в сети появилось это фото — пластиковая девочка, прикованная цепью к столбу, видимо, для надежности, сообщает паблик «Инцидент Кузбас» ВКонтакте. Причем цепь намотана на шее ребенка, выглядит композиция пугающе. Где сделано фото, не уточняется. Однако в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Новокузнецку от девочки открещиваются, дескать, она не наша и вообще не похожа на фигурки, установленные в городе.

Между тем, в городе Междуреченске Кемеровской области не первый год стоят пластиковые дети, и водители спокойно на них реагируют, сообщает издание vashgorod.ru.

В Карелии инспектор ДПС помог заблудившемуся ребенку вернуться домой. Обратный путь пришлось проделать пешком.



Фото: соцсети