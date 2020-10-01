На «Автоторе» хотят выпускать собственную модель

Сборочное предприятие «Автотор» задумалось о смене статуса и планирует разработать собственный автомобиль.

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Сегодня на «Автоторе» собирают автомобили иностранных брендов, и, по сути, это сборочное предприятие. Но у завода есть всё для того, чтобы выпускать собственные машины. Имеется в виду оснащение. Не хватает только разработки.

Разработками должен заняться созданный недавно инжиниринговый центр, куда в данный момент набираются специалисты.

«Мы создали инжиниринговый центр, в который подбираем и концентрируем специалистов. Приходим к пониманию, что какой-то вид автомобиля мы будем проектировать сами», — говорит старший вице-президент ООО «Автотор Холдинг» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко.

Новая структура предприятия была создана в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК), который был подписан с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области в июне 2019 года. Согласно ему в течение ближайших 10 лет «Автотор» должен расширить производственные технологии.

Пока же на предприятии ведется сборка некоторых моделей BMW, Kia и Hyundai. Мощность же предприятия составляет внушительные 213 тысяч автомобилей в год.

Иностранным автопроизводителям никогда не нравился особый статус «Автотора». Но теперь все изменится.

Фото: Kia