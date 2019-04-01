«Автотор» раздора. Иностранцам не нравится отверточная сборка

Калининградский завод получит государственные субсидии и льготы на особых условиях. Это вызвало недовольство других автопроизводителей.

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С 1 июля Минпромторг закроет возможность получения субсидий и льгот для тех автопроизводителей, у которых истекают соглашения о промсборке. Ранее в законодательстве была оговорка о том, что производители, работавшие в режиме производства полного цикла по состоянию на 1 января 2015 года, сохраняют льготы. Одновременно калининградский «Автотор», выпускающий большую часть продукции по методу «отверточной» (без сварки и окраски кузовов) сборки, сохранит льготы.

Сохранить льготы планируется для всех резидентов Особой экономической зоны в Калининграде, но автопроизводитель там только один, и это «Автотор». Предложение Минпромторга вызвало резко отрицательную реакцию со стороны других производителей.

Сохранение субсидий для «Автотора» означает, что правительство готово поддержать даже тех, кто не вкладывается в развитие технологий и не достиг даже минимального уровня локализации, «но при этом расположены в определенном субъекте РФ», — заявили «Коммерсанту» на АВТОВАЗе. Представители российского автопроизводителя предупреждают, что на этом фоне может прекратиться полноценная сборка в других регионах: собирать машины методом «отверточной сборки» на «Автоторе» будет выгоднее. Другие автопроизводители считают, что «Автотор» должен заключить специнвестконтракт (СПИК) на тех же условиях, что и другие компании.

Ранее первый вице-премьер России Дмитрий Козак требовал от «Автотора» наращивания полноценной сборки (со сваркой и окраской). Но после совещания в конце февраля требования смягчились: «Автотор» получит субсидии, но должен будет ограничить выпуск автомобилей крупноузловой сборки на уровне на момент заключения СПИК. Автопроизводители уже говорят, что калининградский завод сейчас может начать наращивать темпы выпуска автомобилей, чтобы получить субсидии на как можно больший объем автомобилей, и именно поэтому затягивает подписание СПИК.

На прошлой неделе одной из последних СПИК подготовила японская Toyota.

Для глубокой локализации производства Volkswagen принял решение экспортировать двигатели из России.

Фото: Елена Нагорных/ТАСС