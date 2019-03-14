Volkswagen решил поставлять двигатели из России на свои заводы по всему миру

Концерн подал заявку на заключение Специального инвестконтракта. Он предусматривает локализацию производства нового мотора.

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Для того чтобы получить государственные льготы и субсидии, автопроизводителям приходится все сильнее локализовывать и расширять производство. Концерн Volkswagen, который и так инвестировал в российское производство больше остальных, не исключение.

Немцы подали заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), он позволит им и впредь получать льготы и иметь допуск к госзакупкам. Чтобы соответствовать возросшим требованиям, Volkswagen намерен расширить производство двигателей в Калуге.

Так, моторный завод автопроизводителя станет глобальным центром по производству 1,6-литрового бензинового силового агрегата в России. Как говорят представители компании, его планируется поставлять по всему миру. Впрочем, на европейском рынке данный мотор уже не используется, так что экспорт наверняка придется на Китай и развивающиеся страны, где у Volkswagen AG уже есть или создаются производства. Кроме того, завод освоит производство 1,4-литрового турбомотора.

«Производственная мощность завода двигателей в Калуге возрастет до 300 тысяч двигателей в год (со 150 — Ред.), хотим сделать калужскую площадку нашим глобальным центром по производству этого типа двигателей, чтобы экспортировать их по всему миру. Речь идет также о локализации в Калуге двигателя 1.4 TSI, если договоримся по условиям СПИКа», — цитирует РИА Новости главу российского отделения концерна Маркуса Озеговича.

Согласно заявке на заключение СПИК, Volkswagen AG инвестирует 40 млрд руб. в российское производство в течение ближайших пяти лет. Сам контракт планируется заключить на 10 лет. Также концерн рассматривает возможность локализации производства автоматических трансмиссий, но Озегович считает такое производство нерентабельным.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС