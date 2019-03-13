Volkswagen сокращает 7 тысяч сотрудников. Хочет сэкономить!

Только на зарплатах удастся сэкономить миллиарды евро.

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Группа Volkswagen в течение пяти лет намерена сократить от 5 тыс. до 7 тыс. рабочих мест в рамках своего основного бренда VW Passenger Cars. Как отмечается в сообщении производителя, произойдет это за счет автоматизации рутинных процессов, а цель — добиться к 2023 году увеличения прибыли на 5,9 млрд евро в год. Причем речь идет о честном сокращении, в котором не учитывается выход сотрудников на пенсию по достижении определенного возраста.

Даже супергигантам приходится экономить! В настоящее время VW вкладывает много денег в современные ИТ-системы, что впоследствии даст возможность руководству сберегать средства за счет сокращения рабочих мест. Кроме того, Volkswagen собирается ужать модельный ряд и снизить материальные затраты.

В предыдущих программах жесткой экономии VW уже добился существенных результатов, отмечает Ральф Брандштеттер, главный операционный директор марки Volkswagen. Но предстоит сделать гораздо больше, чтобы справиться с теми проблемами, которые возникнут уже после 2020 года. Какие это будут проблемы, топ-менеджер не уточнил.

Осенью 2016 года компания уже начала программу по глобальному сокращению сотрудников, и она будет действовать вплоть до конца 2020 года. Программа предусматривает сокращение во всем мире 30 тысяч рабочих мест, 23 тысячи из них — в самой Германии.

В свою очередь, 9 тысяч новых рабочих мест появятся в инновационных областях, таких как разработка программного обеспечения, но это будут рабочие места по специальностям, которых ранее не было в штатном расписании.

Программа оптимизации должна обеспечить увеличение прибыли на 3,7 млрд евро с 2020 года и значительно повысить эффективность производства.

Сэкономленные средства глава VW Герберт Дисс хочет инвестировать в разработку и производство электромобилей и автономных транспортных средств. Напомним, Фольксвагену пришлось понести большие расходы, выплачивая компенсации и штрафы в связи с дизельгейтом. Кроме того, после скандала автопроизводитель вынужден был существенно сократить модельный ряд, так как дизельные модификации не соответствовали строгим экологическим требованиям, которые до скандала удавалось обходить.

Недавно в интернет утекли фотографии хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения. Судя по ним, революционных изменений модель не претерпела.

Глава наблюдательного совета VW Ханс-Дитер Петш как-то обмолвился, что благодаря стараниям экологов автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения.



Фото: DPA/TASS