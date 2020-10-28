Антиковидный Урал Next: «пушка» против вируса и клещей

Эта штука бьет на 50 метров и управляется с пульта ДУ.

Материалы по теме «Урал Next»: без аскезы

Пресс-служба автомобильного завода «Урал» опубликовала фотографии и технические данные нового образца спецтехники на шасси полноприводного Урал Next. Разработанный совместно с миасским предприятием ГИДР автомобиль с колесной формулой 6х6 отличается специальной установкой-турбиной, способной поворачиваться на 360°, и крано-манипуляторной установкой (КМУ) с длиной стрелы более 8 метров и грузоподъемностью 6 тонн.

Основное назначение машины — санитарное. С помощью этого Урала можно проводить дезинфекцию фасадов, дорог и различных сооружений. Объекты дезинфицируются газовым или газокапельным потоком, вырывающимся из установленной на корме «пушки»-турбины. Орудие бьет на 50 метров, а управляться может с пульта ДУ — оператор может находиться от машины на расстоянии до 100 метров. Создатели машины говорят, что техника будет актуальна во время борьбы с распространением COVID-19.

Помимо этого, машина может проводить противоклещевую обработку территорий, осуществлять пылеподавление и даже тушить пожары низкой категории сложности. А КМУ на этом Урал Next можно использовать, в том числе, чтобы демонтировать технический блок — и эксплуатировать машину как автокран с бортовой грузовой платформой. Грузоподъемность полноприводного Урала Next составляет 12,5 тонн.

Как и прочие модификации Урала Next, санитарный грузовик комплектуется двигателем ЯМЗ-53623-10 мощностью 273 л.с. (эконормы Евро-5) и 5-ступенчатой механикой ЯМЗ-1105. Кабина трехместная, с кондиционером и сиденьями на пневмоподвесках.

Вообще же, на базе Урала Next выпускается масса спецтехники: крано-манипуляторы, топливозаправщики, трубоплетевозы и пожарные машины, одну из которых недавно показали в эффектном видео.

Фото: УРАЛ