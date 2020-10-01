Новая схема мошенничества на АЗС: за все платит Сбер

Хитроумности аферы удивились даже в полиции.

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Свердловские полицейские задержали трех участников группы, подозреваемой в серии банковских мошенничеств, рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Изобличили аферистов сыщики спецподразделения «К», которое специализируется на борьбе с преступлениями в сфере IT- технологий, совместно с главным следственным управлением ГУ МВД области.

Подозреваемые 29, 23 и 22 лет ранее в поле зрения полиции не попадали, да и с придуманной ими схемой кражи денег оперативники столкнулись впервые. Криминальные сделки проводили на АЗС с автоматическим терминалом оплаты. Злоумышленники опускали топливный пистолет в заправляемую емкость или в топливный бак автомобиля, затем вводили на дисплее терминала сумму, на которую необходима заправка, равную сумме денежных средств, имеющихся на счете карты, что позволяло авторизовать процесс заливки горючего.

Как только бензин начинал поступать, аферисты через личный кабинет производили замену счета с положительным балансом на тот, где денег не было.

В связи со сменой счета и отсутствием положительного баланса банк вынужден был формировать овердрафт (деньги в минус) на карте мошенников, таким образом оплачивая покупку топлива за свой счет.

Потом мошенники продавали горючее таксистам за полцены.

Членам банды удалось произвести около 30 хищений со счета Сбербанка на сумму свыше миллиона рублей. В ходе обыска в квартирах подозреваемых изъяли более десяти банковских карт и сотовые телефоны участников.

Против них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» ч.3 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества с банковского счета. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас участникам группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Расследование продолжается, возможно, на счету троицы еще больше эпизодов, устанавливается точная сумма ущерба, причиненного банку.

Что будет, если заправиться и не заплатить, выясняли наши эксперты.



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