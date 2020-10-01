Ходи теперь пешком: остался без Porsche за неоплату парковки

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Несмотря на понятную стоимость автомобиля, владелец Porsche Cayenne систематически не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы. В результате накопил их на 500 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал департамента транспорта столицы.
В итоге московский паркинг и судебные приставы арестовали машину.
Забрать ее владелец сможет только после того, как погасит всю сумму долга.
Дептранс напоминает автовладельцам, что погасить штрафы необходимо в течение 60 дней. А проверить их можно в приложении «Парковки Москвы», на сайте «Автокод», а также на официальном сайте столичной мэрии.
- За соблюдением правил платной парковки в Москве следят сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП). Как они это делают, мы расскажем в нашем материале.
Фото: Дептранс Москвы