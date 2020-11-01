30-летний Джереми Дерст из Майами (штат Флорида, США) инсценировал аварию, чтобы сделать предложение своей девушке прямо во время соревнования по мотокроссу. На кадрах видео гонщик соскальзывает с байка, и тот врезается в ограждение.
Байкер упал, словно был ранен, а служитель подбежал к нему и украдкой сунул обручальное кольцо. В это время к любимому летела его девушка, и когда она наклонилась, чтобы осмотреть ушибы, он уже стоял на одном колене и протягивал кольцо, заставив свою Сару от удивления отступить.
Ему тут же вручили микрофон, и он задал тот самый вопрос, на который взволнованная девушка сначала кивнула, а затем ответила: «Да».
По словам Джереми, он придумал этот трюк, чтобы не только растрогать Сару, но и сделать так, чтобы в этот волнующий момент рядом были их семьи и общие друзья.
Парень все спланировал, договорился с организаторами и выбрал фактически безопасное место для падения, чтобы никто не пострадал. Во время гонки он ехал в хвосте и на последнем круге сымитировал аварию.
Позже девушке задали вопрос, знала ли она заранее, что ей сделают предложение таким образом, и она ответила: «Нет, я понятия не имела, но очень испугалась, что он разбился».
Пара планирует пожениться в следующем году и уже ждет ребенка.
- Блогерша сделала своему любимому такой подарок, что он заплакал и обещал жениться.
Видео: YouTube