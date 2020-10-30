Lada вошла в тройку самых отзываемых автомобилей

Согласно информации, опубликованной Росстандартом, в 2020 году чаще других автопроизводителей сервисные кампании проводили Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford.
При этом в текущем году АВТОВАЗ провел самую масштабную отзывную кампанию за последние три с половиной года, пишут «Известия» после ознакомления с отчетом Росстандарта.
Количество же отзываемых машин снизилось более чем на 150 тысяч штук, или 24%, если сравнивать с объемами отзывов 2019 года (649 590 против 494 602). Но год еще не окончен (приводятся данные на конец октября), и цифры могут измениться. Всего за 10 месяцев 2020 года с Росстандартом было согласовано 116 сервисных кампаний.
Отмечается, что в 2021 году количество отзывных кампаний может увеличиться. Это связано с дефицитом комплектующих во время пандемии 2020 года, из-за чего автопроизводители были вынуждены работать с новыми, непроверенными поставщиками.
Топ-10 самых отзываемых в 2020 году автомобилей
|
Место
|
Марка
|
Количество отозванных ТС, шт.
|
1
|
Datsun
|
93 373
|
2
|
Lada
|
90 124
|
3
|
Toyota
|
82 641
|
4
|
Hyundai
|
66 216
|
5
|
Ford
|
18 448
|
6
|
Skoda
|
5742
|
7
|
Kia
|
5128
|
8
|
Porsche
|
5114
|
9
|
Infiniti
|
3932
|
10
|
Mercedes-Benz
|
2200
- Также Росстандарт ведет список опасных АЗС.
Фото: АВТОВАЗ