Lada вошла в тройку самых отзываемых автомобилей — журнал За рулем

Lada вошла в тройку самых отзываемых автомобилей

Отечественный автопроизводитель не оставляет брак без внимания, из-за чего занял второе место в рейтинге Росстандарта.

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Согласно информации, опубликованной Росстандартом, в 2020 году чаще других автопроизводителей сервисные кампании проводили Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford.

При этом в текущем году АВТОВАЗ провел самую масштабную отзывную кампанию за последние три с половиной года, пишут «Известия» после ознакомления с отчетом Росстандарта.

Количество же отзываемых машин снизилось более чем на 150 тысяч штук, или 24%, если сравнивать с объемами отзывов 2019 года (649 590 против 494 602). Но год еще не окончен (приводятся данные на конец октября), и цифры могут измениться. Всего за 10 месяцев 2020 года с Росстандартом было согласовано 116 сервисных кампаний.

Отмечается, что в 2021 году количество отзывных кампаний может увеличиться. Это связано с дефицитом комплектующих во время пандемии 2020 года, из-за чего автопроизводители были вынуждены работать с новыми, непроверенными поставщиками.

Топ-10 самых отзываемых в 2020 году автомобилей

Место

Марка

Количество отозванных ТС, шт.

1

Datsun

93 373

2

Lada

90 124

3

Toyota

82 641

4

Hyundai

66 216

5

Ford

18 448

6

Skoda

5742

7

Kia

5128

8

Porsche

5114

9

Infiniti

3932

10

Mercedes-Benz

2200

Фото: АВТОВАЗ

991
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