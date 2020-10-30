Lada вошла в тройку самых отзываемых автомобилей

Отечественный автопроизводитель не оставляет брак без внимания, из-за чего занял второе место в рейтинге Росстандарта.

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Согласно информации, опубликованной Росстандартом, в 2020 году чаще других автопроизводителей сервисные кампании проводили Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford.

При этом в текущем году АВТОВАЗ провел самую масштабную отзывную кампанию за последние три с половиной года, пишут «Известия» после ознакомления с отчетом Росстандарта.

Количество же отзываемых машин снизилось более чем на 150 тысяч штук, или 24%, если сравнивать с объемами отзывов 2019 года (649 590 против 494 602). Но год еще не окончен (приводятся данные на конец октября), и цифры могут измениться. Всего за 10 месяцев 2020 года с Росстандартом было согласовано 116 сервисных кампаний.

Отмечается, что в 2021 году количество отзывных кампаний может увеличиться. Это связано с дефицитом комплектующих во время пандемии 2020 года, из-за чего автопроизводители были вынуждены работать с новыми, непроверенными поставщиками.

Топ-10 самых отзываемых в 2020 году автомобилей

Место Марка Количество отозванных ТС, шт. 1 Datsun 93 373 2 Lada 90 124 3 Toyota 82 641 4 Hyundai 66 216 5 Ford 18 448 6 Skoda 5742 7 Kia 5128 8 Porsche 5114 9 Infiniti 3932 10 Mercedes-Benz 2200

Также Росстандарт ведет список опасных АЗС.

Фото: АВТОВАЗ