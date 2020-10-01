Сделай сам: тюнинг дисков по-американски

В этот раз умельцы из «Гаража 54» сами выточили спиннеры для автомобиля.

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Как объяснил ведущий Владислав Барашенков, взяли Лексус на «старых тапках» и решили украсить его колеса. В Штатах спиннеры или колпаки-спиннеры (деталь на диске, которая не крутится вместе ним) очень популярны, у нас тоже встречаются, но редко, и ставят их преимущественно в специализированных тюнинговых центрах. Тут же парни из «Гаража 54» решили изготовить их своими руками.

Из металла вырезали нужную деталь, покрасили, сняли защитную пленку и через шайбу, втулку и подшипник прикрепили к колесу.

Вышло здорово, правда, люди на улице реагировали слабо. Что поделаешь, осень, все в своих мыслях!

В этот раз эксперимент удался, тем более что при желании и определенных навыках умельцы этот процесс смогут повторить. Да и со стороны это выглядит неплохо, если, конечно, вы не против тюнинга.

Однажды на базе вазовской «пятерки» блогеры из «Гаража 54» сделали прозрачный автомобиль.

Видео: YouTube