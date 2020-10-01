76% водителей верят в сговор угонщиков и дилеров

Также автомобилисты недовольны навязыванием услуг.

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Такие результаты были получены в результате опроса автомобилистов специалистами компании «Delta Системы безопасности». Исследование показало, что большинство людей не доверяют официальным дилерским центрам.

Среди опрошенных российских автовладельцев 76% допускают мысль, что представитель дилерского центра может вступить в преступный сговор с автоугонщиками, а 12% утверждают, что сталкивались с подобным. Остальные считают, что это страшилка из 1990-х годов.

Чтобы воспрепятствовать угону, 84% опрошенных установили дополнительное оборудование, половина из них воспользовались услугами дилерского сервиса. Очень часто автомобилистов пугают тем, будто установка дополнительного оборудования на стороне приведет к потере гарантии на машину. На это пожаловались 76% опрошенных; 34% автовладельцев прислушались к «совету», 42% — нет.

В результате такого подхода к клиентам 86% опрошенных считают, что дилеры навязывают свои услуги, что делает стоимость автомобиля выше. Остальные 14% не верят в это и считают, что подобные опасения вызваны привычкой соотечественников всюду ожидать подвоха.

В итоге 68% автовладельцев предпочитают устанавливать дополнительные опции не у дилеров, тем более что в случае обращения в сертифицированный центр гарантию на машину потерять нельзя.

Новые автомобили постоянно дорожают. За шесть лет их средняя цена выросла в 1,7 раза.

Фото: Dave Michuda / Unsplash