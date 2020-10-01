Классический российский вахтовый автобус, но в современном ключе. Такие будут служить в МЧС.

Автозавод Урал и его партнер по производству специальной техники компания ГИДР представили вахтовый автобус Берлога. Партия таких автомобилей уже отправлена потребителям — в подразделения МЧС России.

Машины созданы на базе шасси бескапотного грузовика Урал-М с колесной формулой 6x6. Берлога предназначена для доставки поисково-спасательного отряда к месту работ по дорогам и бездорожью. Вместимость салона — 22 человека, все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности.

Кроме того, в салоне имеется столик и переговорное устройство для связи с кабиной. Для поддержания климата есть отопители, клапаны естественной вентиляции и аварийно-вентиляционные люки. Машины оборудованы звуковой сигнализацией заднего хода.

Сама пассажирская настройка сделана из пятислойных сэндвич-панелей, поэтому она легкая, прочная и теплая. На входе в салон — дверь с поручнем, открывающаяся на 180°, и автоматическая подсветка. В задней части салона есть аварийный выход.

Облицовки дверей сделаны из нержавеющей стали, ступени обиты рифленым алюминием с проваркой швов. Для удобного доступа в салон имеется также откидная алюминиевая лестница с двумя ступенями и подъемным ремнем.

Все агрегаты машин — стандартные от Урал-М, а значит хорошо знакомы и удобны в эксплуатации, отмечает пресс-служба завода Урал.

На базе новых Уралов создается множество вариантов спецтехники — например, недавно на видео показали новый пожарный автомобиль на шасси Урал Next.

Фото: УРАЛ