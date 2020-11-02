Новый двигатель для КАМАЗов: собран первый образец

Он будет выполнять нормы Евро-6 при большей отдаче. Предназначен для новой модели грузовика.

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На КАМАЗе начали разрабатывать мотор, удовлетворяющий экологическим нормам Евро-6, и уже собрали первый опытный экземпляр. Планируется, что это будет семейство новых двигателей рабочим объемом 13 л и мощностью от 420 до 560 л.с.

Напомним, сейчас двигатели семейства Р6, недавно запущенного в производство, выдают от 450 до 550 л.с.

В Научно-техническом центре КАМАЗа рассказывают, что переход на Евро-6 довольно труден: в этом стандарте впервые за долгое время снижено требуемое содержание в выхлопе твердых частиц, угарного газа и углеводородов, а методики испытаний и сертификации усложнились.

Собранный прототип проходит испытания — в частности, инженеры сейчас отлаживают систему EGR (англ. Exhaust Gas Recirculation), позволяющую возвращать в цилиндры часть выхлопа и «дожигать» его. Кроме того, нужно повысить эффективность нейтрализатора, оптимизировать бортовую диагностику и решить еще целый ряд задач. По идее, в выхлопе нового двигателя будет в 5 раз меньше оксидов азота, в 3 раза меньше твердых частиц и в 2,5 раза меньше аммиака.

В следующем году новый мотор будет проходить тесты уже на автомобиле. Старт серийного производства таких движков назначен на январь 2024 года, а новая модель грузовика, под которую задумано семейство двигателей Евро-6, запустится в начале 2025-го.

Ну а новинка последнего времени, магистральный тягач КАМАЗ-54901, недавно получила версию High-Tech.

Фото: КАМАЗ