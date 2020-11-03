Последний Datsun выпустят в декабре (обновлено)

После того как АВТОВАЗ полностью прекратит производство автомобилей Datsun, бренд останется только в Индии.

18 декабря этого года на АВТОВАЗе будет собран последний автомобиль японского бренда Datsun. Программу выпуска уже сократили — сейчас суточное производство автомобилей не превышает 20–24 штук, сообщает паблик AvtoVAZ News ВКонтакте.

Сегодня марка Datsun представлена в России двумя моделями — седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, в основе которых платформа Lada Kalina (Granta).

Автомобили японской марки выпускают на АВТОВАЗе с 2014 года. В мае компания Nissan представила четырехлетний план реструктуризации компании. Дочернему бренду Datsun для России в нем места не нашлось. Таким образом Nissan оптимизирует расходы и избавляется от избыточных мощностей.

«Ранее мы говорили, что в рамках политики, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под маркой Datsun на заводе АО „АВТОВАЗ“ в Тольятти в декабре 2020 года. Мы подтверждаем, что планы остаются в силе. Компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тысяч владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений», — так корреспонденту «За рулем» прокомментировали это сообщение в пресс-службе Nissan.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре в России было продано 1511 автомобилей Datsun, что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Марку Датсун Nissan оставит только в Индии, но там у нее совсем другой модельный ряд: хэтчбек Go, универсал Go+ и маленький приподнятый хэтчбек Nissan redi-GO.

Фото: Datsun