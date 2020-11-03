Дизайнер Ford нарисовал BMW будущего. Выглядит странно

BMW EV9 — это независимый проект концепта от дизайнера интерьеров Ford и Lincoln Чако Абрахама.

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Автомобильный дизайнер Чако Абрахам нарисовал когда-то невероятно красивые Porsche 907 и 908 будущего. Естественно, рисунки эти были неофициальными и не одобрены компанией-производителем.

Теперь художник нарисовал еще один виртуальный электромод. На этот раз он сосредоточился на знаковой модели BMW — купе E9, выпускавшемся с 1968 по 1975 годы.

«Цель заключалась в том, чтобы изучить возможность создания такого автомобиля BMW , который бы походил на классических купе», — сказал Чако изданию CarScoops .

Основным источником дизайна стала версия BMW E9 3.0 CS, но художник позаимствовал «детали» и у других моделей компании.

Наклоненная вперед решетка радиатора с парой крошечных «ноздрей», круглые двойные светодиодные фары, узкие поворотники над ними, передний бампер в стиле 3.0 CSL — все это смотрится гармонично.

Дизайнер даже не забыл про линию Хофмайстера, которую уничтожил два года назад Йозеф Кабан, прославившийся также двойными фарами Шкоды Октавии, которые никому не нравились. Двери не имеют рам, как и положено купе, а колеса концепту достались от суперкара BMW M1.

Что касается задней части, то она выполнена в стиле Камма, с резким перепадом высот. Также видны узкие горизонтальные светодиодные фонари и диффузор в нижней части бампера.

Интерьер выполнен в стиле минимализма, а все внимание благодаря этому сконцентрировано на четырехспицевом рулевом колесе и двух круглых приборах за ним. Примечательно, что никакого большого экрана в салоне нет, и Чако Абрахам, который работает дизайнером интерьеров в Ford и Lincoln, объяснил почему:

«Я хотел спросить, сможет ли в ближайшем будущем простой ИИ справиться с тонкой настройкой всех функций автомобиля, и пользователи смогут сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться своим путешествием».

А это мысль!

Следует подчеркнуть, что этот проект BMW не имеет отношения к компании BMW и не одобрен ее руководством.

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Изображения: Чако Абрахам