Минпромторг: авто покупают лучше, чем думали

Динамика рынка России «лучше глобальных трендов», а принятые в этом году меры господдержки спроса в ведомстве считают эффективными.

Материалы по теме Новые меры господдержки при покупке авто вступают в силу с 1 июня

Кризисы традиционно бьют по автопрому, напомнил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов в интервью газете «Ведомости». Пострадали все рынки — в Великобритании падение продаж легковых автомобилей за три квартала 2020 г. составило 33,2%, во Франции — 28,9%, в Германии — 25,5%, Испании — 38,3%, Италии — 34,2%, Бразилии — 34,7%, Индии — 28,9%, США — 18,8%. Россия со своим результатом ближе к Китаю, где продажи снизились на 12,4%.

На самом пике пандемии (в апреле) снижение продаж автомобилей в России составляло 75–78% в зависимости от сегмента (легковые, грузовые, малотоннажные грузовые автомобили). 24 апреля президенту представили прогноз по году: снижение продаж на 50% с возможностью «вытянуть» до минус 30%, при условии активных мер поддержки.

Однако за три квартала удалось реализовать 1,15 млн автомобилей, сокращение рынка относительно прошлого года составило 13,6%. Дальше прогнозировать чиновник не стал, но уже понятно, что снижение будет меньше обозначенных 30%.

Александр Морозов полагает, что падение рынка удалось приостановить благодаря мерам господдержки. Весной, когда предпринимались основные антикризисные меры, правительство дополнительно выделило на стимулирование спроса 25 млрд руб. (всего в 2020 г. — 56,1 млрд руб.). Деньги направили на традиционные программы: льготное автокредитование, автолизинг и опережающие закупки техники для госнужд.

Оказалось, что эти меры попали в точку: сейчас по продажам легковых автомобилей Россия идет «лучше глобальных трендов», и за три квартала нашей стране удалось занять 4-е место среди автомобильных рынков Европы (после Германии, Великобритании и Франции).