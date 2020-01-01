Льготные программы по покупке авто продлят на 2021-й

В этом году на господдержку Минпромторг выделил уже 45 миллиардов рублей.

Стимулировать спрос на автомобили российского производства продолжат и в 2021 году, пообещал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, слова которого ТАСС передала пресс-служба министерства. Покупатели новых автомобилей смогут воспользоваться не только нынешними программами (льготное автокредитование, льготный лизинг, поддержка перехода на газомоторное топливо и т.д.), но и какими-то новыми, которые сейчас только разрабатываются.

«Мы каждый год расширяем спектр возможностей…, и мы надеемся, что спектр предлагаемых автомобилей, спектр предлагаемых услуг со стороны лизинговых и каршеринговых компаний позволят нам удовлетворить любую потребность в индивидуальной мобильности», — передает ТАСС слова Александра Морозова.

С начала года было продано уже 122 тыс. автомобилей по льготным программам.

Среди программ, которые разработаны Минпромторгом и действуют сейчас, программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Летом 2020 года право купить машину по льготному кредиту предоставили также медикам государственной системы здравоохранения и семьям с одним ребенком (ранее господдержкой могли воспользоваться только семьи с двумя детьми). Доступны также программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда», которая, по мнению Минпромторга, должна привести к развитию услуг каршеринга.

В этом году на меры стимулирования спроса правительство выделило более 45 млрд рублей, по подсчетам Минпромторга, это позволит поддержать продажи более 200 тыс. автомобилей во всех сегментах.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС