Электронные и бумажные ПТС: разъяснение от ГИБДД

Если автомобиль ввозится из Беларуси, Казахстана или Киргизии, электронного паспорта у него может не оказаться.

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Как известно, с 1 ноября все новые автомобили снабжаются только электронным паспортом транспортного средства (ЭПТС), хранящимся в государственной базе данных. В дополнение к цифровому паспорту можно лишь попросить выписку из него. Пока сохраняются некоторые вопросы относительно того, как должна функционировать новая система.

В связи с этим в ГИБДД разъяснили, как именно будут применяться цифровые паспорта при совершении регистрационных действий с транспортными средствами. Полный текст разъяснения опубликован на сайте МВД РФ. Приводим основные моменты.

Если вы потеряли свой бумажный ПТС, он пришел в негодность или в нем заполнены все графы — обращайтесь в ГИБДД, вам выдадут дубликат.

Менять бумажный ПТС на электронный не нужно. Но можно, если у вас есть такое желание.

Если автомобиль ввозится из Беларуси, Казахстана или Киргизии, у него может не оказаться электронного паспорта — обязательное его введение в этих странах отложили до конца 2021 года. В этом случае электронный ПТС будет оформляться в России.

Электронные ПТС оформляются производителями авто или компаниями-дистрибьюторами (если автомобиль импортный), а также сертифицированными испытательными лабораториями.

Еще одно важное нововведение ждет нас в начале 2021 года: ГИБДД подготовит открытую базу нарушителей.

Фото: DPA/TASS