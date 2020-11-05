Автобус врезался в здание университета в Новгороде

Восемь человек госпитализировано, двое погибли.

В среду вечером рейсовый пассажирский автобус врезался в здание Новгородского университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Водитель-женщина и один пассажир погибли, еще 8 пострадали, всего в транспортном средстве находились 26 человек, 16 от госпитализации отказались и уехали домой.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением, он выехал с проезжей части, после чего врезался в здание НовГУ. Предполагается, что у женщины в момент аварии произошла какая-то проблема со здоровьем, так как автобус был исправен, но руль был направлен именно в здание.

В автобусе оказались заблокированными три человека, но на данный момент сотрудникам МЧС удалось их извлечь и доставить в больницу.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Новгородской области Николай Тимофеев, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В вузе сообщили, что удар был такой силы, что теперь необходима экспертиза состояния здания Новгородского госуниверситета. Сроки экспертизы определят в ближайшее время.

По факту ДТП возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным ГИБДД, в прошлом году в России было зафиксировано 164 358 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 981 человек.



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