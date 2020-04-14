По данным ГИБДД, в прошлом году в России было зафиксировано 164 358 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 981 человек и пострадало 210 877. Известны ли виновники? Да!

Материалы по теме Стало известно, кто больше других рискует попасть в ДТП

Виноваты, прежде всего, те, кто позволяет себе сесть за руль под воздействием алкоголя. Из общего количестве ДТП пьяными водителями совершено почти 10%, или 15 760. У пьяных аварий наиболее трагичные последствия — на них приходится почти треть из общего числа погибших на дорогах (4314), раненых — 21 565 человек. Статистика ГИБДД не уточняет возраст находившихся под хмельком водителей. Вероятно, она коррелирует с общей половозрастной картиной нашей водительской армии, в которой преобладают мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

Но не только пьяные водители источник всех бед. Есть и другие причины.

Вам за 30? Вы в группе риска!

Расхожее мнение, что в аварии попадают по неопытности в основном молодые водители, скорее миф. Это же подтверждает и статистика. Водители в возрасте 18–21 год в прошлом году стали участниками 6448 ДТП, в которых погибло 605 и было ранено 9215 человек. Тогда как в возрастной категории 30–40 лет количество ДТП составило 40 030, 3965 погибших и 54 048 раненых. Пожилые водители старше 70 лет оказались виновными в 3594 авариях при 349 погибших и 4694 раненых.

В субботу лучше не садиться за руль!

По наблюдениям ГИБДД, суббота — самый аварийный день недели. Почему начало выходных дней так влияет на поведение за рулем, науке еще предстоит выяснить, но выезжающим в этот день на дорогу следует помнить, что субботние водители чаще способны совершать глупости и быть неосторожны.

По ночам тоже неспокойно

Машин на дорогах значительно меньше, чем днем, но при этом именно в темное время суток происходит треть ДТП в России. К тому же ночные аварии, как правило, отличаются более тяжелыми последствиями. Половина летальных исходов приходится на ночные происшествия. Наши дороги еще далеки от совершенства. Не все опасные участки освещены, не все имеют свежую разметку. Да и ночные водители тоже нередко лихачат.

А женщины за рулем опасны?

Кто аккуратнее водит автомобили в России — женщины или мужчины? Мне до сих пор казалось, что представительницы слабого пола дают здесь мужчинам фору. Но у страховой компании «Согласие» есть возражение. По ее данным, женщины на 5–10% чаще мужчин попадают в ДТП. Однако совершаемые ими аварии не имеют серьезных последствий — средний убыток от аварии с мужчиной-виновником выше. Аварии, после которых автомобиль восстанавливать нецелесообразно, у мужчин случаются на 10–20% чаще, чем у женщин.

Разговорчики — в ряду

Как известно, Правила дорожного движения запрещают «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Водитель с телефоном в руках опасен. Санкция за нарушение — штраф в размере 1500 рублей.

Но есть немало доказательств тому, что использование мобильного телефона увеличивает риск аварии вне зависимости от того, держит ли водитель его в руке или подключает к аудиосистеме автомобиля. Независимые исследования показывают, что любой разговор по телефону увеличивает риск ДТП в четыре раза. Неслучайно контроль над разговорами за рулем пытаются передать электронике автомобиля. Так, компания Volvo уже представила систему, которая блокирует звонки во время поворота или смены полосы движения.

По одной из оценок, 6% всех аварий на дорогах США происходит из-за того, что водители отвлекаются на мобильные телефоны. Это примерно 12 000 серьезных травм и 2600 смертей в год.

Не садись в машину с Леной!

Аналитики Института риска «АльфаСтрахование» изучили страховые случаи по ОСАГО за несколько лет и выявили любопытную закономерность: среди мужчин чаще всего виновниками аварий становились водители с именами: Александр — 8,77% от всех мужчин-виновников и Сергей — 7,65%. Среди женщин самыми «опасными» именами оказались: Елена — 7,68% виновниц ДТП, и Ольга — 6,26%. А вот специалисты СК «Согласие», обработав данные по каско за прошлый год, считают, что наиболее аварийно-опасных водителей-мужчин зовут Артур и Кирилл, скромно умалчивая об именах женских. Впрочем, на уровне статистических данных картина меняется год от года.