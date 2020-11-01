В центре Москвы автомобиль въехал в остановку

По предварительным данным, пострадало три человека.

Сегодня в 13.15 мск автомобиль Nissan Qashqai с женщиной за рулем влетел в автобусную остановку «Воротниковский переулок» на Садово-Триумфальной улице в Москве. Пострадали 3 человека — женщины 65 и 25 лет и 10-летняя девочка. Очевидцам пришлось приподнимать автомобиль, чтобы вытащить ребенка.

Telegram-каналы сообщают, что водитель получила права в 2017 году, но с тех пор не ездила, машина у нее появилась лишь 22 октября этого года. За короткий период она уже успела заработать несколько штрафов: один — за превышение скорости 20–40 км/ч и три штрафа — за пересечение сплошной линии. Все они оплачены, сообщает столичный Дептранс.

«Водитель автомобиля стоял на своем авто в пробке на Садово-Триумфальной улице, но внезапно изменил движение и выехал на тротуар. После этого он въехал в остановку. Сейчас правоохранители проверяют, было ли это умышленное действие со стороны водителя», — передает агентство ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Водитель находится в шоковом состоянии, по предварительным данным, она отвлеклась от дороги, и это стало причиной аварии. В ее крови алкоголя и наркотиков не обнаружено.

На месте аварии работают оперативные службы. Детали уточняются.

Движение транспорта в районе аварии ограничено по одной полосе.

Вчера вечером автобус с пассажирами врезался в стену Новгородского госуниверситета. Двое погибших, восемь человек в больнице.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС