ВАЗ-2101 1970 года выставлен на продажу за 3,5 млн рублей

Особая ценность в том, что многие детали — еще итальянские...

В Самаре на продажу выставлен ВАЗ-2101. Согласно опубликованной на сайте Avito информации, автомобиль выпущен в 1970 году, то есть в первый год производства Жигулей первой модели на Волжском автомобильном заводе в Тольятти.

Как известно, ВАЗ-2101 Жигули является доработанной и адаптированной к отечественным реалиям копией седана Fiat 124. В первый год производства многие детали и узлы на советский завод поставлялись из Италии и других стран, где были расположены поставщики итальянской компании.

На опубликованном видео показаны элементы, перекочевавшие на «копейку» с итальянской модели: фары, карбюратор, провода стартера, рулевые тяги и многое другое. Цену за «итальянский» ВАЗ-2101 владелец просит немалую — 3 500 000 рублей. Напомним, модель ВАЗ-2101 и ее модификации выпускались с 1970 по 1983 годы.

В этом году ВАЗ-2101 отметил полувековой юбилей — более ста машин поучаствовали в ретроралли.

Видео: Youtube, канал Ramazan Khusainov