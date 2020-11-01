Chery готовит премьеру кроссовера Tiggo 4 Pro в России

По габаритам чуть крупнее Lada Xray, и при этом с турбомотором мощностью под 150 л.с. Интересно?

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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.

Это компактная модель, известная в Китае под именем Tiggo 5x. Габариты модели — 4318 мм в длину, 1831 мм в ширину и 1662 в высоту при колесной базе 2610 мм.

То есть Tiggo 4 Pro на 15 сантиметров длиннее, чем Lada Xray, а по колесной базе превосходит российский хэтч на 18 сантиметров, вплотную приближаясь по этому показателю к более крупной Lada Vesta SW. Привод компакт-кроссовера — исключительно передний.

Из российского ОТТС выясняется интересная деталь: в версии для РФ у Tiggo 4 Pro останется 1,5-литровый турбомотор, который на китайских машинах в ходе прошедшего пару лет назад рестайлинга сменили на менее производительный атмосферник во имя снижения цены.

Переднеприводный компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в российском варианте будет иметь турбодвигатель объемом 1,5 литра с показателями 147 л.с. и 210 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом. Передняя подвеска МакФерсон, задняя, несмотря на монопривод, независимая рычажная.

Принимая во внимание тот факт, что «старшая» Tiggo 7 Pro сменила в российском модельном ряду кроссовер Tiggo 7 сразу после дебюта (согласно официального сайта, сейчас продается только версия Pro, а обычная «семерка» числится в архивных моделях), можно предположить, что вскоре то же самое произойдет и с Tiggo 4: ему на смену придет новый для нашего рынка Tiggo 4 Pro.

Пока же Tiggo 4 остается в линейке Chery, и недавно количество его комплектаций расширилось до шести.

Фото: Chery