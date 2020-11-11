На продажу выставлен «самый крутой» Hummer H2

У него лифт-комплект на 46 сантиметров и пороги в виде крылатых ракет.

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На аукцион eBay выставлен Hummer H2, который хозяин называет самым крутым из когда-либо построенных Хаммеров. Машина 2003 года выпуска, и тогда же она обрела нынешнюю конфигурацию от тюнинг-компании Aim Industries. Пробег совсем небольшой: 5070 миль, то есть чуть более 8 тыс. километров.

Кастомный лифт-комплект для подвески (установка «bolt-on», без переделок) добавляет высоте посадки 18 дюймов (или около 46 см!) — эту рамную конструкцию в нижней части шасси можно отличить по желтому цвету. Колесные диски 20" обуты в высокопрофильные покрышки.

Пороги внедорожника стилизованы под крылатые ракеты. Машина имеет окрас в эксклюзивные цвета, основной желтый перекликается с перекрашенным и перешитым интерьером.

Мультимедийный комплекс — с 7-дюймовым монитором, в задних подголовниках — собственные телевизоры. В автомобиле полный комплект аудиооборудования, включая шесть 10-дюймовых сабвуферов Bazooka RX-T2.

Разумеется, выхлопная система внедорожника тоже полностью оригинальная — выхлопом из нержавейки занималась компания B&B Performance.

Сейчас цена автомобиля составляет 55 100 долларов, то есть около 4,2 млн рублей, и купить ее пожелали два человека. Торги завершатся 13 ноября 2020 года.

А в Великобритании на аукцион выставлен, возможно, лучший в мире автодом — Airstream. Там цена побольше.

Фото: eBay