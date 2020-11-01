Холодный ксенон и чуть теплая светодиодная оптика привели к тому, что фарам потребовался обогрев.

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В современных автомобилях есть множество обогревов: сидений, рулевых колес, задних и передних окон. Есть даже патент на обогрев ремней безопасности. Что еще можно было бы обогреть? На помощь пришел прогресс и холодные лампы в фарах. Немецкая материаловедческая компания Canatu быстро сориентировалась и представила концепцию обогреваемых фар.

Из-за низких температур фар в зимний период на них может налипать снег и образовываться лед, что значительно ухудшает видимость для водителя. Человек еще может приспособиться к плохой видимости, но не система автономного вождения. К тому же снег и лед могут перекрывать различные датчики, делая их бесполезными. Например, зимой не исключен отказ адаптивного круиз-контроля. Рассуждая таким образом, инженеры Canatu придумали решение — подогреваемую пленку, которая закрывает фары и датчики.

Еще одной инновацией компании стали особые датчики для салона, которые позволяют любой поверхности работать как сенсорный экран. Это позволит оснащать автомобили новыми системами, а также изменить подход к управлению ими. И все это без добавления громоздких тачпадов или дисплеев.

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Фото, видео: Canatu