За руль разрешат сесть в 17 лет. Но не одному!

Такая норма содержится в поправках к закону о безопасности движения.

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МВД готовит поправки в закон «О безопасности дорожного движения», и одним из главных новшеств станет разрешение российским гражданам управлять автомобилем уже в 17 лет, но до совершеннолетия поездки возможны только в сопровождении «водителя-наставника», сообщает «Коммерсант».

В настоящий момент сдать на права можно в 17 лет, но еще год придется ждать момента, чтобы сесть за руль. Однако за год можно многое забыть и утратить навыки вождения, поэтому в МВД считают, что за руль молодым водителям нужно разрешить садиться сразу, но с оговоркой, что рядом будет взрослый человек с правами категории В, который будет за ним присматривать.

Также МВД разработало поправки, касающиеся допуска за руль водителей автобусов и грузовиков (категория D). Предлагается допускать к управлению только тех, у кого уже есть опыт (не менее года) вождения легкового автомобиля. А иностранцам с национальными удостоверениями категории С или D потребуется обменять их на российские, предъявив «документ о квалификации», а для этого нужно сдать экзамен в автошколе, причем сделать это можно и не посещая ее.

Для водителей, приехавших из-за рубежа с иностранными правами, но которые собираются в России водить личный автомобиль, тоже установлена норма — через полгода с момента получения вида на жительство или российского паспорта иностранными правами пользоваться будет нельзя. На обмен прав дадут 180 дней с момента принятия закона. Исключение сделают для граждан стран Евразийского экономического союза: они смогут пользоваться ранее выданными национальными правами до окончания срока их действия или в течение десяти лет после выдачи.

Особые правила прописаны для граждан РФ, проживающих за пределами РФ (в том числе в Луганске и Донецке), они смогут пользоваться иностранными правами, предъявляя документ, подтверждающий их проживание.

Также МВД предлагает не выдавать удостоверения в течение года после «исполнения наказания» (уплаты штрафа или отбытия ареста), в течение которого лицо считается наказанным за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. Сейчас водитель, который попался на пьяном вождении, получает штраф или подвергается административному аресту. При этом он может пойти в ГИБДД и получить новые права, сдав экзамен.

Также в документе уточнены составы категорий транспортных средств. Так, к А, кроме мотоциклов, также будут относиться мотоциклы с коляской, различные виды трициклов с объемом двигателя более 50 куб. см и максимальной скоростью выше 50 км/ч.

К категории М помимо мопедов припишут квадроциклы массой до 350 кг с максимальной скоростью до 50 км/ч, с двигателем объемом менее 50 куб. см и мощностью 4 кВт либо с электродвигателем такой же мощности.

Квадроциклы весом до 400 кг (до 550 кг, если они предназначены для перевозки грузов) и мощностью до 15 кВт отнесут к категории B1. Эти данные приведены в соответствие с техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Перед бронированием машины в «Делимобиле» претенденты должны пройти небольшую «викторину» на внимание и реакцию.



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