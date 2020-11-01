Выделенки хотят вернуть автомобилистам

Депутаты предлагают разрешить автомобилистам выезжать на выделенные полосы в ночное время.

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Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР. Ими был разработан законопроект, согласно которому водителей не следует штрафовать за выезд на выделенные для общественного транспорта полосы в ночные часы — с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Запрет на движение по выделенкам по ночам нецелесообразен — в это время суток на них нет автобусов и маршрутных такси. Кроме того, нередко в ночное время на дорогах ведутся ремонтные работы, объезжать которые можно было бы и по выделенным полосам, что сократило бы количество заторов. В том числе и в дневные часы.

«Спокойный, не влияющий негативно на безопасность дорожного движения объезд по выделенке таких непредвиденных помех не должен быть поводом для привлечения добросовестных водителей к административной ответственности», — высказался зам Ярослав Нилов.

Предлагаемые изменения в КоАП отменяют штрафы за выезд на полосу для общественного транспорта, который составляет 1500 рублей и увеличен до 3000 рулей в Москве и Санкт-Петербурге.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев