Новый Jeep Grand Cherokee дебютирует 17 ноября

Jeep заявил, что в этот день снимет покрывало с «нового автомобиля», не уточняя, с какого, но по всем признакам это будет Grand Cherokee 2022 года.

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В январе компания Jeep впервые показала подключаемый гибрид Wrangler 4XE и всего через несколько месяцев официально представила новый концепт Grand Wagoneer. У Jeep был довольно напряженный год, тем не менее всего через несколько дней мы увидим еще один новый автомобиль этого внедорожного бренда.

Еще в феврале Jeep подтвердил, что покажет Grand Cherokee ближе к концу 2020 года. Первоначально дебют должен был состояться на автосалоне в Детройте весной, но его отменили и презентацию Grand Cherokee отложили. Поскольку до конца года осталось меньше двух месяцев, сложно представить, что это будет какой-то иной автомобиль, не говоря уже о том, что есть шпионские фотографии и просочившиеся детали, говорящие о том, что новый Grand Cherokee будет готов в ближайшее время.

На пятом поколении самого продаваемого кроссовера, вероятно, предполагается та же платформа Giorgio, что и на Alfa Romeo Stelvio. Тем не менее, сильно модифицированная основа сделает Grand Cherokee больше, чем Stelvio, а также крупнее текущей версии, которую он заменит.

Предполагаются пятиместные и семиместные версии. Что касается мощности, то базовым двигателем может стать 2,0-литровый четырехцилиндровый, за которым последует фирменный двигатель Pentastar V6. Ожидается, что версия Trackhawk с двигателем Hellcat тоже сохранится.

Тем не менее, никто не знает наверняка, что новый автомобиль, дебютирующий 17 ноября, действительно будет Grand Cherokee. Так что ждем новостей в следующий вторник, чтобы увидеть прямую трансляцию и официальный дебют.

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