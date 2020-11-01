Управлять парковкой Volkswagen Touareg можно со смартфона.

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Парковка кроссовера Touareg еще никогда не была такой простой. Автомобиль стал первой моделью Volkswagen, оснащенной системой удаленной парковки.

В основе новой функции лежит система помощи при парковке, в нее состав входят четыре камеры и двенадцать ультразвуковых датчиков. В результате Touareg может ловко маневрировать в условиях ограниченного пространства, парковаться и возвращаться к владельцу, отдающему команды кроссоверу через специальное приложение на смартфоне.

Владельцу даже не нужно искать парковочное место, определяя, поместится ли на него автомобиль. Кроссовер все сделает сам после нажатия значка «P» на сенсорном экране смартфона. Электроника машины обнаружит одно или несколько подходящих парковочных мест и покажет их на экране мультимедийной системы. Водителю останется только выбрать желаемое.

Затем на панели приборов отобразится сообщение «Нажмите на тормоз, нажмите и удерживайте кнопку или выберите систему помощи при парковке с дистанционным управлением». Если пользователь выбирает первый вариант, то для парковки автомобиля ему нужно лишь не отпускать кнопку Drive, находящуюся возле рычага переключения передач (Touareg немедленно останавливается, если эту кнопку отпустить).

В другом режиме водитель может выйти из собирающегося припарковаться автомобиля, используя свой смартфон как дистанционный пульт управления благодаря приложению VW Remote Park Assist Plus. Для этого нужно также не убирать палец с кнопки Drive на экране смартфона. Таким же образом можно вывести кроссовер с узкого парковочного места.

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Фото: Volkswagen

Видео: Youtube