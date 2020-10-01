VW озвучил дату начала продаж нового Caddy

Благодаря новой универсальной платформе автомобиль станет комфортнее, а уровень оснащения улучшится.

Материалы по теме VW показал новый кемпер Caddy California

Новое поколение «каблучка» VW будет разнообразным — предусматривается множество версий машины, построенной на платформе MQB, как и, например, новый Golf восьмого поколения. Переход на эту платформу позволил компании оснастить автомобиль новыми технологиями, включая Travel Assist — новую систему торможения в случае появления встречного автомобиля в повороте.

Новый пассажирский Caddy будет представлен в версиях Kombi, Life, Style и Move, а фургон — в версиях Cargo и Cargo Maxi (с длинной колесной базой). Также Caddy превратят в кемпер в версии California и в кроссовер в версии PanAmericana.

У машины увеличилась длина стандартной колесной базы — до 2755 мм против прежних 2682 мм. Колесная же база Maxi теперь составляет 2970 мм. Это не только сделает салон автомобиля просторнее. Его пропорции стали гармоничнее, а коэффициент лобового сопротивления всречному потоку воздуха снизился с 0,33 до 0,30.

Автомобиль получил новые светодиодные фары и задние фонари, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. Также появилась система бесключевого доступа и большой панорамный люк в крыше, а также электроприводы задних сдвижных дверей и двери багажника.

Грузовой отсек нового Caddy имеет объем от 3,1 до 3,7 кубических метра, в зависимости от длинны колесной базы. То есть Cargo Maxi теперь может перевозить два европаллета благодаря максимальной длине груза 2150 мм.

В качестве опции пассажирские версии смогут оснащаться третьим рядом сидений. Объем багажника может достигать 2556 литров при загрузке его до крыши при снятом втором и третьем рядах сидений. С пятью пассажирами багажное отделение вмещает 1213 литров груза, уложенного не выше спинок сидений.

Линейка двигателей состоит из трех 2-литровых дизелей TDI мощностью 75, 102 и 122 л.с. Будет также 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI с турбонаддувом мощностью 114 л.с. На некоторых рынках автомобиль получит двигатель TGI, работающий на природном газе, мощностью 130 л.с. и подключаемый гибрид eHybrid. Все двигатели могут работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для более мощных модификаций предусмотрен 7-ступенчатый робот.

Первыми купить VW Caddy смогут автомобилисты Германии, Австрии и Польше (с конца ноября 2020 года), затем «каблучок» начнут продавать во всех других европейских странах, после чего модель отправится на рынка Израиля, Южной Африки и Австралии.

В Германии новинка будет стоить от 20 862 евро (около 1,88 млн рублей) за Caddy Cargo и от 25 044 евро (примерно 2,26 млн рублей) за пассажирскую версию.

Предыдущее поколение Caddy продается в России по цене от 1 299 400 рублей за грузовую версию и от 1 669 200 рублей за пассажирскую.

Узнать больше о новом поколении VW Caddy вы можете здесь.

Фото: Volkswagen