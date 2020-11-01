Granta, Logan или on-DO: что дешевле в эксплуатации за 5 лет?

Сравнение идет по статьям, которые можно однозначно просчитать: страхование, налоги, топливо, шины, ТО, потеря стоимости.

Сколько вы вкладываете в машину за пять лет ее эксплуатации? Для владельцев бюджетных седанов этот вопрос стоит, пожалуй, особенно остро. Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали эти расходы для Renault Logan, Datsun on-DO и Lada Granta.

В сравнении приняли участие машины с восьмиклапанными моторами (82 и 87 л.с.) и МКП, эксплуатирующиеся в Москве и области 40-летним водителем со стажем 20 лет.

Согласно подсчетам, единственная статья расходов, по которой могут экономить владельцы Datsun — это техобслуживание: затраты составят 46 920 рублей (у Lada 51 720 рублей, у Renault 77 600 рублей). В свою очередь, хозяева Renault Logan немного отыгрываются на транспортном налоге, заплатив всего 4920 рублей (Granta и on-DO — по 5220 рублей).

А по остальным статьям лидирует Гранта. С ней автомобилист затратит 100 856 рублей на полисы каско и ОСАГО (с Datsun и Renault — 168 506 и 167 684 рублей), 314 908 рублей на топливо (324 170 и 328 801 рублей) и 22 320 рублей на шины (22 640 и 25 560 рублей). Да и потеря стоимости у седана Lada, изначально наиболее дешевого в тройке, тоже сравнительно невысокая: минус 159 190 рублей за пять лет против 183 149 и 211 001 рублей у Datsun и Renault.

За пять лет вы вложите в Гранту 654 тыс. рублей, в on-DO — 750 тыс. рублей, а в Логан — 815 тыс. рублей. Километр пробега на седане Lada Granta обойдется вам в 6,5 рублей, на Datsun on-DO — 7,5 рублей, а на Renault Logan — 8,2 рублей.

Вскоре один из этой тройки покинет рынок новых автомобилей — последний Datsun в России выпустят в декабре 2020 года.

Коллаж: Lada, Datsun, Renault