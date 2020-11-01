Самый странный кемпер: теперь из купе BMW M4

Почему это кому-то пришло в голову? Потому что на дворе 2020 год.

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Как мог бы выглядеть кемпер на базе нового купе BMW M4? Купе, мягко говоря, — не лучший кандидат в качестве основы для кемпера. Тем не менее художник BradBuilds из Лос-Анджелеса дал ответ на вопрос, который никто, кроме него, кажется, не задавал.

Опубликованные на страничке Брэда в Instagram изображения машины завораживают.

Во-первых, гигантская решетка радиатора концепта перестала выглядеть гипертрофированной.

Во-вторых, увеличенный дорожный просвет и внедорожные колеса очень идут купе.

В-третьих, жилой бокс не выглядит инородным или неуместным.

Образ автомобиля получился полноценным и законченным. Более того, он полностью соответствует брутальному стилю BMW.

Тем, кто удивлен появлению подобного концепта, напомним — на дворе не самый дружелюбный 2020 год.

Уточним, что это не прототип, а лишь рисунки концепта, не имеющего отношения к компании BMW и не одобренные ею.

Порой у BMW выходит очень странная реклама, которой нельзя не поделиться.

Фото: BradBuilds