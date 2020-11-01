Самый странный кемпер: теперь из купе BMW M4

Как мог бы выглядеть кемпер на базе нового купе BMW M4? Купе, мягко говоря, — не лучший кандидат в качестве основы для кемпера. Тем не менее художник BradBuilds из Лос-Анджелеса дал ответ на вопрос, который никто, кроме него, кажется, не задавал.
Опубликованные на страничке Брэда в Instagram изображения машины завораживают.
Во-первых, гигантская решетка радиатора концепта перестала выглядеть гипертрофированной.
Во-вторых, увеличенный дорожный просвет и внедорожные колеса очень идут купе.
В-третьих, жилой бокс не выглядит инородным или неуместным.
Образ автомобиля получился полноценным и законченным. Более того, он полностью соответствует брутальному стилю BMW.
Тем, кто удивлен появлению подобного концепта, напомним — на дворе не самый дружелюбный 2020 год.
Уточним, что это не прототип, а лишь рисунки концепта, не имеющего отношения к компании BMW и не одобренные ею.
- Порой у BMW выходит очень странная реклама, которой нельзя не поделиться.
Фото: BradBuilds