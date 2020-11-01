Второе поколение популярного кроссовера появится в продаже только через год.

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Выпускаться новый Рено Дастер будет на АВТОВАЗе в Тольятти, а модернизация производственных линий для этого начнется 26 июля и продлится до 16 августа 2021 года, пишет AvtoVAZ News в соцсети ВКонтакте. Таким образом, сборка кроссовера начнется осенью 2021 года. Тогда же он поступит в продажу.

Автомобиль будет выпускаться на шасси Arkana и нового Kaptur. В основу модели ляжет модернизированная платформа В0. Новинка будет заметно просторнее нынешней модели, так как ее передние стойки вынесены вперед на 10 см, что значительно увеличило салон.

Второе поколение Дастера уже три года выпускается на румынском заводе Dacia. В этом году кроссовер начали собирать и в Бразилии. Российская версия автомобиля будет отличаться от европейской и латиноамериканской двигателями. Вряд ли Рено предложит нашим автомобилистам моторы объемом 1 и 1,2 литра мощностью 100 и 115 л.с. Скорее всего, линейку силовых агрегатов унифицируют с линейкой Арканы.

Пока же в России представлен Дастер первого поколения, который предлагается по цене от 865 000 рублей.

Узнать больше о новом поколении Дастера можно здесь.

Фото: Renault