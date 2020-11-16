Geely объявила цену нового кроссовера Tugella

Кросс-купе Geely Tugella в комплектации Flagship предложат за 2 499 990 рублей.

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Компания Geely объявила старт заказов в России на новый премиальный купе-кроссовер Tugella, который станет флагманом модельного ряда Geely на российском рынке.

Кроссовер Geely Tugella построен на модульной архитектуре СMA (Compact Modular Architecture) совместно с инженерами Volvo. В предложенном для заказов автомобиле установлен 2-литровый четырехцилиндровый турбированный бензиновый мотор мощностью 238 л.с. и 8-диапазонный автомат Aisin с подрулевыми лепестками.

Автомобиль с таким мотором до «сотни» разгоняется за 6,9 секунды и демонстрирует расход топлива в смешанном цикле 8,1 л. Модель полноприводная, водитель может выбирать из пяти режимов движения: экономичный, стандартный, спортивный и для езды по снегу или бездорожью.

Машина прошла адаптацию для эксплуатации в России в суровых дорожных и климатических условиях. У Tugella стойкая антикоррозийная защита кузова и днища, а также 204 мм дорожного просвета и эффективная шумоизоляция (акустический комфорт в салоне на холостых оборотах двигателя — 37,2 дБ). У Tugella есть функция обогрева передних и задних кресел, руля, зоны покоя щеток стеклоочистителя и форсунок стеклоомывателя.

Продажи Geely Tugella начнут с комплектации Flagship с 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета, полностью светодиодной оптикой с функцией автоматического переключения дальнего света фар на ближний, бесключевым доступом в салон и возможностью пуска двигателя кнопкой, есть шесть подушек безопасности, а также целый комплекс умных электронных систем. В их числе — индикатор слежения за нахождением автомобиля в пределах заданной полосы, функция предупреждения столкновений, определяющая не только автомобили, но и пешеходов. У автомобиля восемь парковочных датчиков и камеры системы кругового обзора, есть система определения усталости водителя, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости и специальный фильтр очистки воздуха, задерживающий до 95% вредных частиц. Двухзонный климат-контроль оснащен системой контроля качества воздуха, есть аудиосистема с восемью динамиками, панорамная крыша c люком и электропривод пятой двери, который также может открываться и закрываться движением ноги под задним бампером.

Водителя порадуют восемь цветов атмосферной подсветки салона, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровая панель приборов и графический тачскрин-дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, обученный синхронизироваться с мобильными устройствами.

Комбинированные кресла из замши и кожи Nappa спереди оснащены вентиляцией и имеют широкий диапазон электрорегулировок.

Сначала кросс-купе Geely Tugella в России будет доступен только в дорогой комплектации Flagship по цене 2 499 990 рублей.