Трактор как спасение: подборка эпичных случаев

Вытащить легковушку для трактора не проблема. А что, если засела фура?

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Тракторам довольно часто приходится спасать легковые автомобили и внедорожники. А что делать, если в засаду на бездорожье попал тяжелый самосвал, лесовоз или иной большегруз? Тоже выручит трактор! Правда, в этом случае операция по спасению может затянуться... Предлагаем вам посмотреть подборку эпичных видеофрагментов — и еще раз вспомнить о том, что такое настоящая мужская работа.

Широко представлена российская «спасательная» техника: тут и легкий заднеприводный Т-40, вытягивающий перегруженный лесом КАМАЗ, и новенький К-424 на двускатных колесах, волоком тащущий из грязевой ванны огромную фуру, и его «старший брат» К-700, сам угодивший в беду — в такой ситуации помочь может только еще пара таких же, как он сам...

Поначалу может показаться, что все решают крутящий момент, размер колес и величина грунтозацепов. Но это еще не всё: из грязевого плена выбираются только те, кто досконально знает и чувствует свою технику.

Ну а пока вызволять из беды некого, можно выяснить, кто сильнее в перетягивании троса, Беларус или ЮМЗ?

Видео: Youtube, канал WOOD THINGS!