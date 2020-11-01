Не дергай! Почему Forester не прошел «лосиный» тест

Subaru Forester — достаточно высокий кроссовер, а резкие маневры — не самая сильная его сторона. Но оказалось, что нет ничего невозможного.

Цель «лосиного» теста не в том, чтобы определять, сможет ли автомобиль установить рекорд круга, а в том, чтобы смоделировать ситуацию на дороге, когда требуется экстренная смена полосы движения. Подобное может случиться в любое время с любым автомобилем. Поэтому «лосиному» тесту уделяется особое внимание.

Forester справился с ним очень хорошо. Во время первого заезда на скорости 77 км/ч кроссовер сшиб конусы и слева, и справа. Но произошло это по вине водителя, а не автомобиля. Резкие повороты рулевого колеса привели к экстренному срабатыванию системы стабилизации, из-за чего наблюдалась недостаточная поворачиваемость. Это усложнило маневрирование.

Во время второго заезда водитель рулил быстро, но плавно. В результате электронные помощники работали деликатнее, и кроссовер прошел тест на той же скорости 77 км/ч, не коснувшись ни одного конуса. Обратите внимание — скорость прохождения оказалась выше, чем, например, у Mercedes—AMG A45 S.

Своенравное рулевое управление дало о себя знать и во время прохождения «змейки» — ему не нравится, когда руль резко дергают. Тест проводился на скорости 70 км/ч.

Это не первый случай, когда системы безопасности ухудшают результаты «лосиного» теста. С этой же проблемой столкнулся и Porsche Macan.

Фото, видео: km77.com