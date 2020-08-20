Спортивные версии должны лучше справляться с объездом неожиданного препятствия. Но это не всегда так.

Материалы по теме BMW M235i Gran Coupe провалил «лосиный» тест

«Лосиный» тест говорит об управляемости и устойчивости машин больше, чем любое другое испытание. Избыточная поворачиваемость, недостаточная поворачиваемость, распределение массы по осям — все это влияет на умение автомобилей маневрировать. Норматива скорости при объезде неожиданно появившегося перед автомобилем препятствия нет, но есть ориентир: 77 км/ч и больше — это очень хорошо.

Порой обычные машины прекрасно справляются с испытанием, объезжая препятствие на большой скорости и возвращаясь обратно в полосу, а спортивные версии терпят фиаско, как это было, например, с BMW M235i Gran Coupe (68 км/ч). Тем интереснее, как с тем же испытанием справился Mercedes—AMG А45 S с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 415 л.с. и полным приводом. Он быстр и прекрасно проявляет себя на треке. В реальном же мире «лосиный» тест показывает, что это… не так уж и плохо.

Максимальная скорость идеального объезда препятствия составила 75 км/ч. Но это все равно меньше, чем испытатели ждали от такой версии. Тем не менее они отметили плавность маневрирования машины и простоту, а также внятность управления. При возврате в полосу движения наблюдается умеренная недостаточная поворачиваемость, но она быстро устраняется, переходя в легкую избыточную поворачиваемость. На выходе из маневра A45 S ведет себя относительно нейтрально.

Видеоролик заканчивается тем, как A45 S проходит «змейку». Автомобиль начинает упражнение на скорости 75 км/ч, но ближе к последнему конусу немного ускоряется. С ростом скорости появляется недостаточная поворачиваемость, но в целом хот-хэтч демонстрирует отличную управляемость.

У спортивного купе Toyota Supra испытатели отметили одну важную особенность, требующую привыкания.

Фото, видео: Youtube