Lamborghini и Ducati объединят, чтобы избавиться

Концерн, кажется, намерен избавиться от трех компаний, слив их в единую структуру для более удобной продажи.

Материалы по теме Мотоцикл Lamborghini: вот так он может выглядеть

Volkswagen в настоящее время больше всего интересует электрификация. В ближайшие пять лет концерн вложит не менее 86 млрд долларов в электрические, гибридные и цифровые технологии. Но для этого нужно оптимизировать расходы и «продать что-то ненужное». Вырученные же деньги можно будет потратить на развитие. В результате на прицеле оказалось итальянское подразделение Volkswagen Group.

Как сообщает Automotive News, Volkswagen рассматривает возможность слияния Lamborghini, Ducati и Italdesign в единую структуру, которую было бы легче продать заинтересованному покупателю. Эти планы озвучил генеральный директор VW Герберт Дисс.

Слухи о возможной продаже Lamborghini ходят уже год. Ожидалось, что компанию преобразуют в отдельное юридическое лицо к концу 2020 года. Но теперь стало ясно, что у производителя гиперкаров будет довесок.

Скоро в продаже появится новое поколение «каблучка» VW Caddy.

Фото: Volkswagen AG